Єрмак: Україна не веде з росією ніяких перемовин

Україна не веде з росією ніяких перемовин. Щодо енергетичної безпеки можливі угоди країни-посередника окремо з Києвом та окремо з москвою.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак в інтервʼю в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Єрмак прокоментував новину видання Financial Times про те, що Україна і росія ведуть нібито попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.

"Ці переговори точно про те, як про це пишуть (Financial Times - ред.), що це нібито переговори України та росії, це точно не правда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки, вона була онлайн. Але таким співорганізатором був Катар. Коли ця конференція відбулася ми зафіксували принципи щодо цього пункту Формули миру. Була дуже велика кількість країн з різних континентів", - розповів Єрмак.

Він наголосив, що всі ці тематичні конференції відбувалися без росії.

"Коли закінчилася, ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали: що якщо сьогодні Катар, наприклад, чи інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з росією - будь ласка", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що це така сама ситуація, як була з продовольчою безпекою, коли був зерновий коридор, який існував рік. Єрмак нагадав, що тоді були дві угоди - одна Туреччина-ООН-Україна, друга Туреччина-ООН-росія.

"Для нас було дуже важливо, щоб відбулась конференція, всі зафіксували принципи. Якщо хтось готовий після цього, відчуває, що в цих рамках готовий імплементувати досягнення цієї конференції, то будь ласка. Поки що ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Адже, це відповідає тим принципам за які закладені у Формулі миру", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що в України ніяких перемовин з росією не має.

"Всі ці розмови можливо відбуваються, як можливо реакція після тих тематичних конференцій, але точно можу сказати, що Україна ніяких перемовин з росією не веде", - сказав Єрмак.