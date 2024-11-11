У Мінсоцполітики розповіли, як військовослужбовцям оформити пільги на оплату комунальних послуг

Військовослужбовці, які сьогодні захищають (або захищали) Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Відповідно до чинного законодавства, пільги можна отримати на послуги з управління багатоквартирним будинком; з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення; централізованого водопостачання, централізованого водовідведення; вивезення сміття.

Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Згідно з повідомленням Мінсоцполітики, отримати пільгу можуть:

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки.

Для того, щоб отримати пільгу на сплату комунальних послуг, необхідно звернутися до органу Пенсійного фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій і у ЦНАПах.

Якщо є доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн:

через вебпортал електронних послуг ПФУ (тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі "Всі послуги" обрати – "Заява на житлову субсидію чи пільгу". І далі заповнити запропоновані форми). Детальний алгоритм – за посиланням.

через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Для оформлення пільги на оплату комунальних послуг потрібні: паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД), обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

В Мінсоцполітики зауважують, що цьогоріч оформлення пільги для ветеранів війни було значно спрощено, а кількість документів, необхідних для її оформлення, – зменшено.

"Тому вам залишиться лише подати до ПФУ відповідну спрощену заяву (про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно). Раніше – це були два окремих процеси", - йдеться в повідомленні відомства.

У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

Важливо: якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, чи в госпіталі, чи з якихось інших причин не має можливості особисто подати заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. Для цього потрібно буде долучити документ, який підтверджує ваш родинний зв’язок. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Заяву Пенсійний фонд розгляне протягом 10 днів, і протягом 3-х днів – обов'язково повідомить про прийняте рішення.

В Мінсоцполітики повідомляють, що пільги на оплату житлово-комунальних послуг монетизовано, тобто вони надаються у грошовій формі.

Натомість необхідно щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг. А Пенсійний фонд виплачуватиме суму пільги, перераховуючи її на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або через відділення АТ "Укрпошта".

Спосіб виплати зазначається у заяві.