Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НКРЕКП схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування газу

92

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 роки, які враховують сценарій відсутності транзиту російського газу.

Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови до схвалення регулятор розглянув на засіданні 13 листопада.

Видання уточнює, що схвалений проєкт постанови має бути опублікований на сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

Згідно проєкту постанови, пропонується підвищити тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі, а саме:

  • з €4,1/тис. куб м до €10,3/тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;
  • з €7,6-8,6/тис. куб м до €14,6-15,8/тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 р.

Очікується, що якщо домовленість щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть бути переглянуті, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з Росією.

Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази, а саме:

  • з 101,93 грн/тис. куб м до 464,87 грн/тис. куб м для внутрішніх точок входу в ГТС;
  • з 124,16 грн/тис. куб м до 505,5 грн/тис. куб м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок пропонується залишити без змін:

  • для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;
  • на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;
  • на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.

Також діючі тарифи на транспортування газу short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 р.

Знижувальні коефіцієнти пропонується знизити на 1 квартал 2024 р., а вже з квітня 2024 р. підвищити до рівня, що буде вище, ніж зараз.

ГТС, НКРЕКП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 14 ноября 2024
Среда, 13 ноября 2024
Вторник, 12 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023