Гроссі: Через масовану російську атаку знизилася електрична потужність на українських атомних електростанціях

Через російську атаку 17 листопада, що завдала шкоди енергетичній інфраструктурі країни, знизилася електрична потужність на українських атомних електростанціях.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

«Вранці діючі АЕС України зменшили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», - заявив Гроссі.

Зазначається, що російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС.

За словами Гроссі, головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання. Лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

«Енергетична інфраструктура країни є надзвичайно вразливою, що безпосередньо впливає на ядерну та фізичну ядерну безпеку. Ми все ще оцінюємо повний обсяг завданої шкоди. У цей критичний час я ще раз наголошую на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема, четвертого принципу, згідно з яким всі ядерні об'єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі», - резюмував очільник МАГАТЕ.