Експерт: Загроза масованих російських обстрілів України може зберігатися до інавгурації Трампа

Загроза повторних масованих російських обстрілів України може зберігатися до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. російський диктатор володимир путін може повторювати такі атаки ледь не щотижня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

На думку Мусієнка, терміни наступної масованої ракетної атаки на Україну буде залежати від того, який стиль підготовки обере росія. Ймовірно, перед атакою росіяни будуть знову проводити імітаційні пуски зі стратегічної авіації та запускати велику кількість дронів.

"путін зацікавлений в тому, щоби розтягувати процес максимально до інаугурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на Україну та проводити терор, до інавгурації Трампа остаточно сформувати бачення, що немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Україну йти на поступки, оскільки росія зберігає потенціал і можливості для завдання таких масштабних атак", - вважає експерт.

За словами Мусієнка, такі масштабні російські атаки, як сьогодні, можуть відбуватися з періодичністю раз на два тижні або раз на тиждень до Нового року або до початку січня. Але реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вильотами авіації.

"Взагалі потенціал росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців, він може складати, на масштабні атаки - 4-5 атак, а менші - до 6-7-8 атак, якщо з невеликою кількістю ракет", - додав він.

Як припускає експерт, росіяни в наступні півтора місяця будуть намагатися "створити картинку" для майбутньої адміністрації США.