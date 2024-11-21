Верещук: Наприкінці цього тижня Міноборони вже винесе план цифровізації ВЛК на затвердження урядом

В Офісі президента України провели міжвідомчу нараду. Міністерство оборони презентувало план цифровізації ВЛК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.
За словами Верещук, нарада мала на собі відразу кілька цілей:
"Як і домовлялись два тижні тому, Міноборони презентували план цифровізації ВЛК. Головні цілі - позбутись зайвих процедур, забезпечити прозорість і швидкість", - повідомила заступник.
Вона зауважила, що під час наради було вирішено, що наприкінці цього тижня Міноборони вже винесе план цифровізації ВЛК на затвердження урядом.
"Також домовились, що до кінця року синхронізуємо дві важливі інформаційні системи МОЗ і Мінсоц: Електронну систему охорони здоров’я та Єдину інформаційну систему соціальної сфери", - наголосила Верещук.
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