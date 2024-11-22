У Франції можуть запровадити 7 додаткових годин роботи на рік без оплати

Сенат Франції (верхня палата парламенту) проголосував за запровадження семи додаткових годин роботи на рік без оплати. Це рішення є спробою наповнити державну скарбницю, пише Reuters.

Поправка до законопроєкту про держбюджет на 2025 рік, запропонована сенаторкою правоцентристської партії Елізабет Дуано, передбачає, що люди працюватимуть сім додаткових годин (один робочий день) протягом року, за які їм не виплачуватимуть зарплату.

Однак роботодавці повинні будуть сплачувати додаткові внески до фонду соціального страхування за ці відпрацьовані години.

Попри схвалення сенатом, поправку, яка може принести додаткові 2,5 млрд євро доходів від додаткових трудових зборів у бюджет, можуть ще відхилити в остаточному читанні бюджету.

Раніше з метою додаткового фінансування бюджету пропонувалося скасувати одне з офіційних державних свят. Дійти згоди, яке саме свято скасувати, законодавцям не вдалося.

Уряд Мішеля Барньє запропонував заощадити 60 млрд євро у бюджеті на 2025 рік шляхом скорочення видатків та підвищення податків.

Більшість запропонованих у проєкті заходів стосуються заможних французів і великих компаній, але є й плани обмежити податкові пільги на внески роботодавців на соціальне страхування для працівників з низькими доходами. Це вже викликало обурення профспілок.