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Європарламент прийняв бюджет ЄС на 2025 рік

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Президентка Європарламенту Роберта Метсола підписала бюджет ЄС на 2025 рік після того, як євродепутати підтримали його більшістю голосів – документ став законом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Європарламенту.

Загальний бюджет на 2025 рік становить 199,4 млрд євро.

Бюджет 2025 року буде на 6% більшим за цьогорічний, що означає збільшення на 10 млрд євро.

Для бюджету ЄС на 2025 рік депутати Європарламенту забезпечили більш ефективну підтримку для вирішення таких проблем, як охорона здоров'я, гуманітарна допомога, управління кордонами та боротьба зі зміною клімату.

У Європарламенті нагадали, що у лютому 2024 року, під час перегляду довгострокового бюджету ЄС, ЄП домігся значного збільшення видатків на ключові пріоритети, такі як підтримка України, які депутати Європарламенту змогли зберегти в бюджеті на 2025 рік.

Єврокомісія у проєкті бюджету передбачала для України 15,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.

Бюджет на 2025 рік був прийнятий 418 голосами, проти були 185 і 67 утрималися. Рада ЄС вже схвалила бюджетну угоду 25 листопада.

"Цей бюджет спрямований на вирішення нагальних проблем, включаючи російську агресію у війні проти України, постійний міграційний тиск, ескалацію кризи на Близькому Сході, вплив стихійних лих і, що особливо важливо, конкурентоспроможність наших економік. Це забезпечить ЄС можливість ефективно реагувати на ці нагальні реалії", сказав Йохан Ван Овертвельдт, сказав голова комітету ЄП з питань бюджету.

Понад 90% бюджету ЄС фінансує діяльність у країнах Євросоюзу та за його межами, що приносить користь громадянам, регіонам, фермерам, дослідникам, студентам, неурядовим організаціям та бізнесу.

На відміну від національних бюджетів, бюджет ЄС в першу чергу спрямований на інвестиції, щоб генерувати зростання та можливості по всьому Європейському Союзу.

ЄС обслуговує 27 країн із загальним населенням 450 мільйонів. З огляду на такі масштаби, річний бюджет ЄС є відносно невеликим – в середньому 160-180 мільярдів євро щорічно у 2021-27 роках. Це можна порівняти з національним бюджетом Данії, який обслуговує 5,6 мільйона людей, і приблизно на 30% менше, ніж бюджет Польщі з її 38-мільйонним населенням.

бюджет, Мецола
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