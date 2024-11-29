Єрмак назвав втрати росії від санкцій

Фактично росія розпрощалася завдяки введенню проти неї санкцій з 300 млрд доларів суверенних активів, плюс 200 млрд доларів рф не заробила на експорті енергоносіїв.
Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час Міжнародного форуму "Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці", передає УНН.
"Після 2022 року введено вже 14 пакетів санкцій. Фактично, росія розпрощалася завдяки їм з 300 млрд доларів суверенних активів, плюс 200 млрд доларів росія не заробила на експорті енергоносіїв", - сказав Єрмак.
Він наголосив, що робота триває й щє є великий потенціал для розширення цих санкцій.
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