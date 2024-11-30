Мінцифри: Платформа «Дія.Освіта» отримала бронзову нагороду маркетингової премії Effie Awards

Національна освітня платформа актуальних знань та навичок «Дія.Освіта» отримала бронзову нагороду маркетингової премії Effie Awards у категорії Perfomance Marketing.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство цифрової трансформації повідомляє в Телеграмі.

У Мінцифри зазначили, що Effie Awards - це «Оскар» у світі реклами. Найпрестижніша маркетингова премія щорічно відзначає найефективніші комунікаційні кампанії, що змінюють суспільство на краще.

«Сьогодні бронзу в категорії Perfomance Marketing виборола інформаційна кампанія з кібергігієни, над якою працювали «Дія.Освіта» спільно з проєктом USAID Кібербезпека», - поінформували у міністерстві.

Як зазначається, понад 400 тисяч українців долучилися до навчання на платформі «Дія.Освіта» й покращили знання та навички з кібербезпеки. «Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі, тож кожен українець повинен уміти протидіяти кіберзлочинцям у цифровому світі — від школяра до людей старшого віку», - додали у Мінцифри.

«Ця перемога — наш спільний крок до підвищення цифрової грамотності та кібергігієни українців. Дивіться серіали, проходьте тести та симулятори на «Дія.Освіта». Разом будуємо безпечне цифрове майбутнє», - закликали у міністерстві.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив, що метою інформаційної кампанії з кібергігієни є навчити українців захищати свої дані в інтернеті.

«Завдяки освітнім серіалам, симуляторам та тестам понад 400 тисяч громадян здобули практичні знання з кібергігієни на платформі «Дія.Освіта». Під час війни це надзвичайно важливо», - підкреслив він.

За словами Федорова, Effie Award - найпрестижніша маркетингова премія у світі, її отримували Coca Cola, Nike, Apple та Google. Уже другий рік проєкти Мінцифри отримують цю нагороду, минулого року відзначили UNITED24 та Be brave like Ukraine.

«Пишаюся, коли наші державні проєкти конкурують із бізнесом й отримують лідерство», - наголосив він.