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Опендатабот: У 2024 році через податкові борги бізнесу відкрито понад 25 тисяч виконавчих проваджень

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25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу відкрито за 11 місяців 2024 року за даними Реєстру виконавчих проваджень. Більшість бізнесів, з яких Податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє Опендатабот.

Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень.

Понад 3 тис. податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Донедавна перевірити компанію, з якою ви працюєте, було неможливо: з травня 2022 року Державна податкова служба України не оприлюднює інформацію про наявність податкових боргів у компаній. Водночас співпраця з подібним бізнесом може бути ризиковою через можливе блокуванням рахунків та арешти його активів.

Відтепер в Опендатаботі можна перевірити компанії на наявність податкового боргу, який знаходиться на примусовому виконанні.

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві – 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Наслідує Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Компаній в Україні, які наразі мають найбільше податкових боргів:

  • санаторій «Збруч» – 77 проваджень, майже всі відкриті цьогоріч
  • Миргородський хлібокомбінат №1 – 70 боргів через несплачені податки
  • компанія «Лерс» – 44 активних провадження

Варто зазначити, що податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Опендатабот, податки
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