Опендатабот: У 2024 році через податкові борги бізнесу відкрито понад 25 тисяч виконавчих проваджень

25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу відкрито за 11 місяців 2024 року за даними Реєстру виконавчих проваджень. Більшість бізнесів, з яких Податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє Опендатабот.

Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень.

Понад 3 тис. податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Донедавна перевірити компанію, з якою ви працюєте, було неможливо: з травня 2022 року Державна податкова служба України не оприлюднює інформацію про наявність податкових боргів у компаній. Водночас співпраця з подібним бізнесом може бути ризиковою через можливе блокуванням рахунків та арешти його активів.

Відтепер в Опендатаботі можна перевірити компанії на наявність податкового боргу, який знаходиться на примусовому виконанні.

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві – 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Наслідує Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Компаній в Україні, які наразі мають найбільше податкових боргів:

санаторій «Збруч» – 77 проваджень, майже всі відкриті цьогоріч

Миргородський хлібокомбінат №1 – 70 боргів через несплачені податки

компанія «Лерс» – 44 активних провадження

Варто зазначити, що податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби – це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.