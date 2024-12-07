Франція: Ніякого набуття чинності угоди з Меркосур не буде

Влада Франції наполягає, що угода між ЄС і та країнами Меркосур, про завершення переговорів стосовно якої оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, є неприйнятною для країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Franceinfo.

"Єврокомісія завершила свою переговорну роботу з Меркосур, це її відповідальність, але угода не підписана і не ратифікована. Тож це ще не кінець історії. Ніякого набуття чинності угоди з Меркосур не буде", - відреагували в Єлисейському палаці, підкресливши, що договір залишається неприйнятним у його нинішньому вигляді.

Альянс більшості французьких фермерських профспілок (FNSEA та Jeunes Agriculteurs) заявив, що очільниця Європейської комісії "зрадила європейських фермерів".

"Це удар у спину фермерам. Це не тільки провокація для європейських фермерів, які застосовують найвищі стандарти виробництва у світі, а й заперечення демократії, коли майже всі наші французькі парламентарі висловилися проти цієї угоди ", - заявили в організації.

Саме перспектива підписання цього договору спричинила великі протести фермерів, які тривають у Франції з кінця листопада. Профспілки заявили, що тепер посилять свої акції.

Чимало противників угоди з Меркосур вважають, що президентка Єврокомісії скористалася політичною кризою та відсутністю уряду у Франції, щоб нав'язати торговий договір між Євросоюзом та п’ятьма латиноамериканськими країнами - Аргентиною, Болівією, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм.

Увечері у п’ятницю стало відомо, що фон дер Ляєн, усупереч заявленому раніше, утримається від поїздки в Париж та зустрічі з президентом Макроном в суботу на відкритті собору Нотр-Дам-де-Парі.

Довідка. Меркосур (англ. Mercosur) — економічний союз держав у Південній Америці, за темпами розвитку переважає всі інші подібні об'єднання. До нього входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Болівія, як асоційовані члени — Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор.

Назва організації походить від ісп. Mercado Comun del Cono Sur, що в перекладі означає «Об'єднаний ринок країн Південного конуса».