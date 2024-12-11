Мінекономіки: 75 підприємств України отримують гранти на понад 348 млн грн

75 підприємств здобули перемогу в черговому етапі грантової програми для переробних підприємств. Загальна сума заявок переможців склала понад 348,1 млн грн. Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
Зазначається, що Міністерство економіки вже ухвалило наказ про надання грантів за кошти держбюджету 15 переможцям цієї хвилі. Разом вони отримають майже 101,6 млн грантів, розповів Андрій Телюпа.
Хто отримає гранти:
Грантоотримувачі подавали заявки на гранти в розмірі від 2 млн грн до 8 млн грн.
Рішення щодо надання грантів решті 60 переможцям хвилі на суму понад 246,5 млн грн ухвалюватиме Державний центр зайнятості.
Грант можна отримати на умовах співфінансування: до 50% вартості покривається грантом, решту — сплачує підприємство.
Якщо компанія знаходиться на деокупованих територіях, в зонах, де відбувалися або можливі бойові дії, займається виробництвом БПЛА або належить до поліграфічного сектору, держава компенсує до 80% вартості проєкту, а грантоотримувач покриває залишок у 20%.
Програма фінансується з двох джерел:
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