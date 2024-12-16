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ЦНС: окупанти на ТОТ намагаються вербувати банківських боржників до лав своєї армії

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На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються вербувати банківських боржників до лав своєї армії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В Центрі зазначають, що за вступ до лав окупаційної армії окупанти обіцяють списати борги за кредитами.

"Відтак окупаційні адміністрації обдзвонюють банківських боржників та членів їх сімей аби набрати людей й хоч трохи виконати мобілізаційний план на тимчасово захоплених територіях. росіяни обіцяють навіть пробачити кредити тим, чий близький родич укладе контракт", - повідомляють в Центрі національного спротиву

В той же час в ЦНС зазначають, що наразі кількість охочих укладати контракт з армією рф на ТОТ критично низька.

ЦНС, ТОТ
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