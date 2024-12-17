Регистрация акционерных обществ в Украине

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Сейчас регистрация акционерного общества является сложной в юридическом плане формальной процедурой. К ее проведению нужен комплексный продуманный подход и подготовка большого колличества документов.

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