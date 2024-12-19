АУБ: До меморандуму про зменшення лімітів на карткові перекази приєдналися ще 25 банків

До меморандуму про зменшення лімітів на карткові перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній.

Про це йдеться в повідомлення Асоціації українських банків (АУБ), передають Українські Новини.

17 грудня 2024 року Асоціація українських банків (АУБ) організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».

Особливу увагу було приділено питанням посилення моніторингу фінансових операцій, покращення прозорості ринку та запобіганню незаконному використанню платіжної інфраструктури України.

Зустріч, організована АУБ, стала продовженням ініціативи, яка була започаткована 10 грудня, коли в Національному банку України за участю Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, “ПриватБанку”, “Ощадбанку”, “Райффайзен Банку”, “Універсал Банку”, на якій був підписаний Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Учасники заходу акцентували увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.

В рамках заходу до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Серед яких: