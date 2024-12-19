Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

АУБ: До меморандуму про зменшення лімітів на карткові перекази приєдналися ще 25 банків

137

До меморандуму про зменшення лімітів на карткові перекази приєдналися ще 25 банків та фінкомпаній.

Про це йдеться в повідомлення Асоціації українських банків (АУБ), передають Українські Новини.

17 грудня 2024 року Асоціація українських банків (АУБ) організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків та фінансових компаній України, під час якої учасники обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним схемам, відомим як «дроп-схеми».

Особливу увагу було приділено питанням посилення моніторингу фінансових операцій, покращення прозорості ринку та запобіганню незаконному використанню платіжної інфраструктури України.

Зустріч, організована АУБ, стала продовженням ініціативи, яка була започаткована 10 грудня, коли в Національному банку України за участю Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, “ПриватБанку”, “Ощадбанку”, “Райффайзен Банку”, “Універсал Банку”, на якій був підписаний Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Учасники заходу акцентували увагу на необхідності об’єднання зусиль банківського сектору для ефективної протидії фінансовим злочинам, що підривають стабільність економічної системи.

В рамках заходу до Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Серед яких:

  • АТ «Укрексімбанк»
  • АБ "УКРГАЗБАНК"
  • АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • АТ "КБ "ГЛОБУС"
  • ПАТ "МТБ БАНК"
  • АТ "АБ "РАДАБАНК"
  • АТ "Ідея Банк"
  • АТ "АЛЬТБАНК"
  • АТ "Банк Альянс"
  • АТ "ЄПБ"
  • АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  • АТ "Полікомбанк"
  • АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"
  • АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
  • АТ "ОКСІ БАНК"
  • АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • ТОВ "НоваПей" (NovaPay)
  • АТ "ПроКредит Банк"
  • АТ "Комінбанк"
  • АТ "Правекс банк"
  • ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay)
  • АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
  • АТ "СЕНС БАНК"
  • АТ "СКАЙ-БАНК"
АУБ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Вторник, 17 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023