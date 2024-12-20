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Мінекономіки: На ринку праці України з'явилися 50 нових професій та посад

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На ринку праці України з'явилися 50 нових професій та посад. Зокрема, до Класифікатора професій дадали нову професію “Оператор з пошуку вибухонебезпечних предметів (демінер)” та ще 49 інших посад і спеціальностей, що охоплюють медицину, судову систему, прокуратуру, медіа та інші галузі.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що також було скасовано 42 застарілі професії, серед яких "Інструктор з організації роботи народних дружин", "Викладач із соціальної педагогіки", "Прокурор-криміналіст", а також внесло зміни до 34 професійних назв робіт.

Відповідні зміни були затверджені наказом Мінекономіки "Про затвердження Зміни № 14 до національного класифікатора ДК 003:2010".

"Професії та посади повинні відповідати вимогам часу та потребам ринку праці, тому ми осучаснюємо перелік професій в Класифікаторі", – повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

  • За пропозицією Міністерства охорони здоров’я оновлено 8 назв посад у сфері охорони здоров’я, а також введено нові професії: "Нутриціолог" та "Професіонал з медичної статистики".
  • За ініціативою Національної поліції Класифікатор було доповнено новим класифікаційним угрупованням "Слідчі (поліція)". До нього включено 6 назв слідчих поліцейських, зокрема: "Слідчий (поліція)", "Старший слідчий в особливо важливих справах", "Слідчий-криміналіст (поліція)" та інші.
  • 52 професії приведено у відповідність до законодавства у сфері правосуддя, судоустрою та прокуратури. Зокрема назву посади "Юрисконсульт" змінено на "Юрисконсульт (радник юридичний)".
  • 18 професій приведено у відповідність до законодавства у сфері медіа. Зокрема внесені нові назви "Автор текстів (копірайтер)", "Автор промов" та "Відеограф".

Також, внесено нові назви професій:

  • за ініціативи Міністерства економіки – "Майстер з експлуатації та ремонту роботизованих та мехатронних систем";
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій – "Оператор Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту";
  • Міністерства розвитку громад та територій – "Агент станційний", "Оператор при черговому по району (на залізничному транспорті)";
  • Міністерства молоді та спорту – "Менеджер (управитель) спортивної діяльності";
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації було внесено 4 нові назви професій у сфері захисту та стійкості критичної інфраструктури, серед яких "Аналітик з оцінки ризиків, загроз та стану захищеності об’єктів критичної інфраструктури" та "Фахівець із захисту та стійкості об’єктів критичної інфраструктури".

На сьогодні у Класифікатор професій включено 9 тис. 180 професійних назв робіт (професії, посади, заняття), які систематизовані у професійні групи, залежно від характеру, складності виконуваних робіт, кваліфікації (рівня освіти, спеціалізації), за ієрархією Міжнародної стандартної класифікації занять (International Standard Classification of Occupations).

Мінекономіки, професії
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