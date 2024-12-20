Литвин: Як би погано не програв російський диктатор він все одно називатиме це перемогою

Як би погано не програв російський диктатор володимир путін, він все одно називатиме це перемогою.

Про це на тлі заяв путіна щодо участі рф в подіях у Сирії сказав радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

"путін завжди каже, що він виграє, навіть коли він явно програє. Для нього вгору означає вниз, а брехня дається легко. Справа з москвою в тому, що вони можуть прийняти будь-яку поразку і інтерпретувати її, щоб виглядати добре. Тому домагатися справедливого завершення війни та повернення українських територій цілком можливо. Як би погано не програв путін, він все одно називатиме це перемогою. Нам просто потрібно продовжувати тиск для справжнього миру", - зазначив радник Зеленського.

Зокрема путін, заяву якого цитують росЗМІ, зауважив, що рф досягла поставленої мети в Сирії, не допустивши створення там терористичного анклаву.

"Ви сказали про Сирію. Вам хочеться подати все, що відбувається в Сирії як якусь поразку росії. Запевняю вас, що це не так. І скажу чому, адже ми прийшли в Сирію десять років тому для того, щоб там не був створений терористичний анклав. Загалом ми своєї мети досягли", - наголосив диктатор на пресконференції.

путін також додав, що нині навіть угруповання, які вели бойові дії проти урядових військ у Сирії, "зазнали внутрішніх змін".