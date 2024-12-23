ЦНС: Окупанти створили посаду "радників з виховання" для зміни національної ідентичності дітей на ТОТ

В окупованих українських школах з’явилися нові посади, створені для маніпулювання свідомістю молоді та зміни національної ідентичності дітей. Про це пише Центр національного спротиву, передає УНН.

Йдеться про так званих "радників з виховання", які отримали назву "навігатори дитинства". Ці особи здебільшого є громадянами рф, які приїжджають на тимчасово окуповані території для виконання пропагандистських завдань.

Вони організовують для дітей різноманітні заходи, такі як екскурсії, пропагандистські лекції, кіносеанси, а також відвідування музеїв, де подається викривлене бачення історії.

Пропагандисти активно залучають дітей до участі в кремлівських рухах, намагаючись сформувати у них лояльність до росії.

Всі дії цих осіб ретельно фіксуються окупаційними адміністраціями.

Однією з основних їхніх функцій є складання списків "лояльних дітей", яких можна буде використовувати для подальших маніпуляцій.

Центр національного спротиву закликає громадян повідомляти про таких осіб для притягнення їх до відповідальності за колабораціонізм.