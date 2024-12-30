Україна отримала понад €150 млн на фінансування ОПК

Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн на фінансування оборонно-промислового комплексу.

Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок, повідомляє міністерство оборони України.

Відомство уточнює, що:

€111 млн виділено на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва. Йдеться про угоди у межах співпраці між Міністерством оборони України, Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії;

€29 млн — грант від уряду Франції на посилення безпеки й оборони України;

€10 млн піде на розвиток українського оборонно-промислового комплексу відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Нагадаємо, Великобританія 29 грудня оголосила про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад €5 млн) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів рф.