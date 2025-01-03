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Нафтогаз: Припинення транзиту російського газу не має вплинути на ціну газу для українців

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Припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.

Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти, кажуть у компанії "Нафтогаз України".

"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним - 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2025 року включно", - йдеться у повідомленні.

Змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.

"З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", - кажуть у компанії.

газ, Нафтогаз
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