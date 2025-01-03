Нафтогаз: Припинення транзиту російського газу не має вплинути на ціну газу для українців

Припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.

Мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти, кажуть у компанії "Нафтогаз України".

"Заспокоюємо наших клієнтів: тариф на газ залишається незмінним - 7,96 гривень за кубометр до 30 квітня 2025 року включно", - йдеться у повідомленні.

Змін цін на газ для побутових споживачів не передбачається.

"З огляду на численні запити щодо змін у транзиті російського газу, запевняємо: це не позначиться на добробуті українських родин", - кажуть у компанії.