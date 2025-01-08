ЦНС: окупанти планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із ТОТ

росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. Пише Центр національного спротиву, передає УНН.

"Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф", - зазначають у спортиві.

У ЦНС додають, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього мінкульту рф створив спеціальні програми.

Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до рф українських дітей: це і "університетські зміни" , і "оздоровчі" подорожі.

"Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду", - йдеться у повідомленні.