ЦНС: окупанти планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із ТОТ

росіяни за кремлівською програмою "Культурна карта 4+85" планують вивезти до рф 5 тисяч дітей із тимчасово окупованої Луганщини. Пише Центр національного спротиву, передає УНН.
"Культурна карта передбачає пропагандистські подорожі школярів у міста московії з метою промивання мізків маленьких українців і подальшої їх русифікації. Окрім цього дітям пропонують продовжувати навчання в рф", - зазначають у спортиві.
У ЦНС додають, що у 2025 році Кремль посилює політику асиміляції українців на тимчасово окупованих територіях. Для цього мінкульту рф створив спеціальні програми.
Також росіяни активно шукають способи, аби вивезти до рф українських дітей: це і "університетські зміни" , і "оздоровчі" подорожі.
"Центр національного спротиву зазначає, що кожен, хто причетний до вивезення українських дітей та змінює їхню самоідентифікацію, буде нести відповідальність за свої вчинки. За міжнародним правом такий злочин є актом геноциду", - йдеться у повідомленні.
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