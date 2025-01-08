Кабмін доповнив перелік осіб, яким у 2025 році є пільги з оплати житлово-комунальних послуг

Кабінет міністрів доповнив перелік осіб, яким у 2025 році є пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива надаватимуться залежно від доходу. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

https://finance.liga.net/ua/all/novosti/kabmin-rozshyryv-perelik-hromadian-na-otrymannia-pilh-z-oplaty-komunalky

Відповідну постанову №1553 уряд ухвалив 31 грудня 2024 року.

Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).

У 2025 році пільги також надаватимуться:

реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;

дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

звільненим із військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року.

Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто до 30 квітня 2025 року (включно).