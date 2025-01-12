ЦНС: Окупанти планують відправляти студентів з ТОТ на практику у реабілітаційні центри для терористів "сво"

У тимчасово окупованому Луганську фейкова академія культури і мистецтв Матусовского планує відправляти своїх студентів на практику до російської федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Здебільшого у так звані реабілітаційні центри для терористів "сво". Там вони працюватимуть у місцевих клубах та розважатимуть культзаходами списаних "героїв".

В ЦНС зазначили, що "така виробнича практика студентів-культурологів - це частина кремлівської політики окупації України".

"Насамперед це спроба русифікувати молодь та знищити їх українську самоідентичність. А ще - нав’язати відчуття причетності до "руського міра" та його подвигів і за одно виправдання злочинів терористів. І Луганська "академія" культури та мистецтв не єдина", - зазначають в ЦНС.