На 2025 рук уряд запровадив єдиний підхід для надання пільг на комуналку

Уряд на 2025 рік запровадив єдиний підхід для надання пільг на житлово-комунальні послуги – головним критерієм буде середньомісячний сукупний дохід сім’ї.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України, передає Укрінформ.

«Зважаючи на обмежені війною можливості державного бюджету України і з урахуванням того, що держава має забезпечити підтримкою тих українців, які її найбільше потребують, передбачено норму, що протягом 2025 року пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що відповідна норма передбачена у законі “Про державний бюджет на 2025 рік”.

У Мінсоцполітики нагадали, що з 2015 року більшість українців з пільгових категорій отримували пільги на оплату житлово-комунальних послуг саме за таким принципом. Проте деяким категоріям вони надавались без урахування доходу сім'ї.

Зазначається, що норма про єдиний підхід не стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг не змінюються.

Також для отримувачів монетизованих пільг (у грошовому еквіваленті) планується запровадити стимулюючі заходи для направлення отриманих коштів на сплату саме ЖКП.

Як підкреслюють у Мінсоцполітики, не всі споживачі, що отримують пільги, дотримуються цього принципу. Так, з 1 серпня 2024 року до Пенсійного фонду України за наданням зазначених пільг звернулося понад 17 тис. українців, які вже накопичили борг у розмірі 52,7 млн грн. Тобто люди отримували кошти на сплату житлово-комунальних послуг, проте витрачали їх на інші потреби.

Аби змінити ситуацію та стимулювати пільговиків спрямовувати кошти на оплату ЖКП, уряд внесе відповідний проєкт закону до Верховної Ради для подальшого розгляду та ухвалення депутатами.