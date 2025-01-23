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МАГАТЕ: Ми занепокоєні посиленням військової активності поблизу Запорізької АЕС

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Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір відвідати Україну та росію протягом наступних кількох тижнів.

Про це він заявив журналістам на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 22 січня, повідомляє агентство Reuters.

За словами Гроссі, у МАГАТЕ «занепокоєні посиленням військової активності поблизу Запорізької АЕС». За даними ЗМІ, Гроссі відвідає Україну і росію наприкінці січня або у лютому. Точних дат візиту поки що немає.

Як відомо, експерти МАГАТЕ присутні на Запорізькій АЕС з 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, на початку січня на окупованій території Запорізької АЕС співробітники МАГАТЕ зафіксували два гучні вибухи поблизу станції. Вибухи поблизу ЗАЕС збіглися у часі із повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції. У МАГАТЕ заявили, що це стало ще однією загрозою для ядерної безпеки на найбільшій АЕС Європи.

МАГАТЕ, Гроссі
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