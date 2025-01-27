У неділю, 26 січня, у застосунку «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів, включаючи повідомлення про будівництво та декларації.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.
У застосунку 26 січня доступними стали повідомлення про будівництво та декларації про готовність обʼєкта.
Повний перелік будівельних послуг включає:
«Будівельні послуги є максимально автоматизованими - більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції», – додають у дописі.
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