У неділю, 26 січня, у застосунку «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів, включаючи повідомлення про будівництво та декларації.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

У застосунку 26 січня доступними стали повідомлення про будівництво та декларації про готовність обʼєкта.

Повний перелік будівельних послуг включає:

повідомлення про початок підготовчих робіт;

повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;

повідомлення про початок будівельних робіт СС1;

заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

видача будівельного паспорта;

декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;

декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта;

декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;

декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;

дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;

анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;

сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;

скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

«Будівельні послуги є максимально автоматизованими - більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції», – додають у дописі.