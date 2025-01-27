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У застосунку «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів

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У неділю, 26 січня, у застосунку «Дія» відновили роботу 13 будівельних сервісів, включаючи повідомлення про будівництво та декларації.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Facebook.

У застосунку 26 січня доступними стали повідомлення про будівництво та декларації про готовність обʼєкта.

Повний перелік будівельних послуг включає:

  • повідомлення про початок підготовчих робіт;
  • повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта;
  • повідомлення про початок будівельних робіт СС1;
  • заява на надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
  • видача будівельного паспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації об’єктів СС1;
  • декларація про готовність об’єкта до експлуатації на підставі будівельного паспорта;
  • декларація про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів на земельній ділянці відповідного цільового призначення;
  • декларація про готовність до експлуатації за рішенням суду;
  • дозвіл на виконання будівельних робіт та подання змін до вже виданого дозволу;
  • анулювання дозволу на виконання будівельних робіт;
  • сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію;
  • скасування повідомлення про початок підготовчих або будівельних робіт.

«Будівельні послуги є максимально автоматизованими - більшість даних у заявах підтягуються з реєстрів, рішення по частині послуг також видається автоматично. У першу чергу це спрямовано на ефективну протидію корупції», – додають у дописі.

Дія, будівництво
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