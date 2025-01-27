ЦПД: Тема завершення війни з росією з термінами переговорів є хайповою

Тема завершення війни з термінами переговорів з росією є хайповою, а інформація, яка фігурує в медіа різних країн щодо цього, не відповідає дійсності.

Про це заявив начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

"Буде ціла плеяда публікацій в ЗМІ з датами завершення війни, місяцями, коли «почнуться перемовини» та іншим. Ця тема хайпова, іноземні ЗМІ можна зрозуміти, нашим паблікам та медіа важливо підходити до цього більш розсудливо", - зазначив Коваленко.

В той же час в українських ЗМІ тиражується публікація "Української правди", де видання зі своїх джерел дізналося, що буцімто начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов під час закритої зустрічі у парламенті заявив, що Україна має час до літа, щоб досягти угоди про завершення війни з росією.

"Але найбільше запам'яталася відповідь Буданова. Хтось запитав його, скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: "Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України", - цитує видання своє джерело у парламенті.