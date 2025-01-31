Під час засідання Постійної ради ОБСЄ Україна закликала ввести санкції проти підприємств білоруського ОПК

Україна закликає партнерів ввести санкції проти підприємств білоруського оборонно-промислового комплексу (ОПК), які допомагають росії виконувати її державне оборонне замовлення і, таким чином, вбивати українців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила т.в.о. постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

"Для виробництва як дронів, так і балістичних ракет росії потрібні численні критичні компоненти, які виготовляються в інших країнах, без яких російський терор був би неможливий. Для атаки на Україну, наприклад, трьома десятками дронів, росії потрібно близько трьох тисяч компонентів з інших країн. З осені 2024 року це вже не були поодинокі випадки, коли росія використовувала більше ста дронів протягом одного дня", - сказала вона.

За словами Кувшинникової, це також багато говорить про "здатність росії обходити обмеження та про масштаби її співпраці з іншими авторитарними режимами".

"Сам факт, що росія досі здатна отримувати всі необхідні матеріали подвійного призначення та конкретні компоненти для свого військово-промислового комплексу, слугує чітким сигналом: необхідно накласти більше санкцій не тільки проти росії та її економіки і військово-промислового комплексу, але й проти тих країн, які допомагають росії здійснювати її державне оборонне замовлення та обходити обмеження. білорусь є однією з таких країн", - зазначила українська дипломатка.

На цьому тлі вона вказала на недавнє розслідування базованої у Польщі білоруської громадської організації "БелПол" щодо фактів "масового виробництва сотень тисяч компонентів для артилерійських снарядів білоруськими промисловими підприємствами". А попереднє розслідування цієї організації стосувалося оптико-механічних вузлів та прицілів для різних видів зброї, бронетехніки та танків.

"Продаючи військову продукцію росії, білоруський режим отримує додаткові криваві прибутки. Водночас росія використовує ці поставки для вбивства дедалі більшої кількості українців. При цьому згадані білоруські підприємства, які роками беруть безпосередню участь у виконанні російського оборонного замовлення, здебільшого не підпадають під системні міжнародні обмеження. Ми хочемо особливо підкреслити цей факт майже за місяць до сумної річниці початку повномасштабної війни росії проти України та наступного, 16-го пакету санкцій ЄС, який, як очікується, буде узгоджений найближчим часом", - заявила Кувшинникова.