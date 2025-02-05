Гроссі розповів про можливу ядерну аварію в Києві

Ядерна аварія на київській електричній станції може статися через порушення енергопостачання або внаслідок прямого нападу на станцію. Про це у своєму X-акаунті повідомив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок, 4 лютого.
Гроссі під час візиту до України відвідав Київську електропідстанцію. За його словами, саме ця підстанція має вирішальне значення для ядерної безпеки держави.
"Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через порушення енергопостачання", - повідомив Гроссі.
Глава МАГАТЕ наголосив, що приїхав до України, щоб оцінити наслідки пошкоджень енергосистеми та запобігти ризику ядерної аварії.
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