Рубіо: США не ведуть жодних переговорів щодо приєднання Канади

Американський державний секретар Марко Рубіо стверджує, що США не ведуть жодних переговорів щодо приєднання Канади 51-м штатом.
Про це він сказав під час інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".
На питання журналіста щодо серйозності заяв американського президента Дональда Трампа щодо того, що Канада "повинна стати 51-м штатом", Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на запровадженні нових тарифів, оскільки Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.
"Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом", – заявив він.
Рубіо заявив, що питання тарифів "очевидно вплине на відносини між країнами".
"Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", – додав він.
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