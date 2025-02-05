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Ryanair розробляє план відновлення польотів до України протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення воєнних дій

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Лоукостер Ryanair почав розробляти план відновлення польотів до України після обіцянок президента США Дональда Трампа докласти зусиль, щоб припинити війну. Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на заяву генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі.

План Ryanair дасть змогу розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення воєнних дій.

"Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп може здійснити, буде більш раннє розв'язання питання щодо незаконного вторгнення Росії в Україну", – цитує видання О'Лірі.

План Ryanair передбачає відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговуватимуть Київ та Львів. Пропускна здатність забезпечуватиметься завдяки переспрямуванню літаків, що базуються в таких аеропортах, як Лондон-Станстед та Париж-Орлі.

За словами О'Лірі, Київ та Львів "готові до роботи", а інфраструктура, така як багажні стрічки, запускається щотижня, щоб гарантувати її працездатність.

О'Лірі також заявив, що для відновлення польотів знадобиться схвалення Європейського агентства з безпеки польотів (EASA). Воно може бути отримано після офіційного підтвердження закінчення війни.

"Зрештою, буде потрібно якесь припинення вогню, оскільки EASA не дозволить польоти, поки вони не будуть впевнені в тому, що там не літатимуть ракети", – підтвердив керівник Ryanair.

Торік О'Лірі приїжджав до України, відвідав київський аеропорт, зустрівся з міністром інфраструктури та представив бачення "радикального відновлення повітряного сполучення". О'Лірі скаржився, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі була "болісною" і, на його думку, поїзди – не надто практичний спосіб повернутися додому для мільйонів українців, які виїхали до Європи через війну.

"У перші дні будуть величезні потоки пасажирів через возз'єднання друзів і сімей, а також величезні обсяги інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в перших рядах і в центрі всього цього", – запевнив гендиректор Ryanair.

Ryanair
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