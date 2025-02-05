Ryanair розробляє план відновлення польотів до України протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення воєнних дій

Лоукостер Ryanair почав розробляти план відновлення польотів до України після обіцянок президента США Дональда Трампа докласти зусиль, щоб припинити війну. Про це пише британське видання The Telegraph з посиланням на заяву генерального директора Ryanair Майкла О'Лірі.
План Ryanair дасть змогу розпочати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення воєнних дій.
"Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп може здійснити, буде більш раннє розв'язання питання щодо незаконного вторгнення Росії в Україну", – цитує видання О'Лірі.
План Ryanair передбачає відкриття близько 24 маршрутів, які обслуговуватимуть Київ та Львів. Пропускна здатність забезпечуватиметься завдяки переспрямуванню літаків, що базуються в таких аеропортах, як Лондон-Станстед та Париж-Орлі.
За словами О'Лірі, Київ та Львів "готові до роботи", а інфраструктура, така як багажні стрічки, запускається щотижня, щоб гарантувати її працездатність.
О'Лірі також заявив, що для відновлення польотів знадобиться схвалення Європейського агентства з безпеки польотів (EASA). Воно може бути отримано після офіційного підтвердження закінчення війни.
"Зрештою, буде потрібно якесь припинення вогню, оскільки EASA не дозволить польоти, поки вони не будуть впевнені в тому, що там не літатимуть ракети", – підтвердив керівник Ryanair.
Торік О'Лірі приїжджав до України, відвідав київський аеропорт, зустрівся з міністром інфраструктури та представив бачення "радикального відновлення повітряного сполучення". О'Лірі скаржився, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі була "болісною" і, на його думку, поїзди – не надто практичний спосіб повернутися додому для мільйонів українців, які виїхали до Європи через війну.
"У перші дні будуть величезні потоки пасажирів через возз'єднання друзів і сімей, а також величезні обсяги інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в перших рядах і в центрі всього цього", – запевнив гендиректор Ryanair.
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