Зеленський: Українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині

У четвер буде пів року від початку Курської операції, коли "ми дійдемо до дипломатичного врегулювання війни", то побачимо, які умови будуть у рф щодо Курщини.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у "русскіх"до України щодо Курського напрямку", - сказав Зеленський журналістам у среду.
Він зазначив, що українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині, у той час як у росіян великі втрати, які вони занижують.
"У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - зазначив президент.
Окрім того, за його словами, було уражено кілька важливих військових пунктів управління ворога.
"І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно в цій території", - додав Зеленський.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023