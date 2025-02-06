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Зеленський: Українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині

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У четвер буде пів року від початку Курської операції, коли "ми дійдемо до дипломатичного врегулювання війни", то побачимо, які умови будуть у рф щодо Курщини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра буде рівно пів року операції на Курському напрямку. Дуже важливої операції. І ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, ми ще з вами почуємо, які умови будуть у "русскіх"до України щодо Курського напрямку", - сказав Зеленський журналістам у среду.

Він зазначив, що українські війська стабільно тримають ситуацію на Курщині, у той час як у росіян великі втрати, які вони занижують.

"У них корейці розбігаються, ми це бачимо", - зазначив президент.

Окрім того, за його словами, було уражено кілька важливих військових пунктів управління ворога.

"І я думаю, що вони не зможуть нас виштовхнути найближчим часом точно в цій території", - додав Зеленський.

Зеленський
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