Шмигаль повідомив про старт виконання угоди щодо сторічного партнерства України з Британією

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі посилення України у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК).

"Минулого тижня уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію оборонної угоди з Великою Британією, а вчора його підтримала Верховна Рада. Це дасть змогу отримати від 2 млрд фунтів на закупівлю систем ППО та ракет до них, а також на організацію ремонтних баз для військової техніки та іншого озброєння. З паном Леммі обговорили реалізацію цієї угоди та домовленостей між прем’єр-міністром Великої Британії та президентом України. Розраховуємо на швидку та тісну взаємодію", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Крім того, прем'єр подякував британським партнерам за оголошення пакета підтримки на суму 55 млн фунтів стерлінгів, який дає старт виконанню угоди про сторічне партнерство з Україною.

"Частину коштів Британія надасть на реалізацію проєктів у сфері енергетики. Обговорили співпрацю в цьому напрямку", - додав він.