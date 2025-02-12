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Зеленський: Україна може запропонувати росії обмін територіями

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Україна може запропонувати росії обмін територіями. Йдеться про обмін частини Курської області на українську територію, яку контролюють окупанти.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Guardian.

За словами глави держави, якщо переговори з Росією почнуться, то він планує запропонувати Москві прямий обмін територіями. Київ запропонує частину територій Курської області в обмін на українські території.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", - зазначив глава держави.

Він уточнив, що ще не знає, яку частину окупованих територій Україна вимагатиме натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, немає жодного пріоритету", - додав Зеленський.

Зеленський
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