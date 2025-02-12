Зеленський: Україна не проти розміщення європейського військового контингенту, але без США це неможливо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не проти розміщення європейського військового контингенту в Україні, якщо це буде частиною гарантій безпеки, без США це неможливо. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Як пише видання, публічні заяви Трампа щодо України досі були розрізненими та часто суперечливими, але одна з тем, яка переважала, полягає в тому, що, хоча він хоче укласти угоду про припинення війни, а Європа повинна відповідати за збереження миру після неї.

У відповідь президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею європейських миротворчих сил, які можуть бути розгорнуті в Україні в якийсь момент після угоди про припинення вогню. Зеленський сказав, що така місія працюватиме лише за умови її масштабного розгортання.

«Коли мова йде про ідею Еммануеля, якщо це частина гарантій безпеки, то так, якщо буде 100-150 тис. європейських військ, тоді так. Але навіть тоді ми не були б такого ж рівня військ, як російська армія, яка протистоїть нам», - сказав Зеленський.

Видання зазначає, що Європа ще дуже далека від погодження розгорнути боєздатні війська в Україні, на що путін навряд чи погодиться під час переговорів.

«Я скажу відверто, я не думаю, що війська ООН чи щось подібне колись справді допомагало комусь в історії. Сьогодні ми не можемо реально підтримати цю ідею. Ми за миротворчий контингент, якщо це є частиною гарантій безпеки, і я б ще раз підкреслив, що без Америки це неможливо», - додав Зеленський.