Макогон: Нафтогаз почав терміново імпортувати дуже дорогий європейський газ

Внаслідок низьких запасів газу в підземних сховищах "Нафтогаз" почав імпортувати дуже дорогий європейський газ.
Про це заявив колишній очільник "Оператора газотранспортної систему України" Сергій Макогон.
Він розповів, що зараз в українських сховищах газу історично низькі запаси за всі попередні зими.
Макогон пояснив, що потрібно робити, щоб зменшити ризики для цього опалювального сезону.
"Щоб зменшити ризики, треба збільшувати імпорт та/або скорочувати споживання газу. "Нафтогаз" вже почав терміново імпортувати газ. За інформацією від Reuters, зараз в Україну імпортується 16.3 млн м3 на добу. Теоретично Україна може гарантовано імпортувати 50 млн м3 газу, але ми маємо розуміти, що це буде коштувати дуже дорого, бо ціни в ЄС зараз на піку і досягли 600 євро за тис м3", - додав він.
Макогон каже, що за умов недостачі газу в Україні можуть запровадити відключення газу.
"Населення відключається в останню чергу, тому не варто хвилюватись. В першу чергу відключаються промислові споживачі. Можливо переведення ТЕЦ/ТЕС на мазут та вугілля тощо", - пояснив він.
Колишній очільник ОГТСУ додав, що відключення для промисловості завдадуть додаткових збитків бізнесу.
"Я навіть не рахую додаткові збитки для промислових споживачів, які будуть вимушені тимчасово зупинити виробництво, якщо будуть введені обмеження на споживання газу", - підсумував він.
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