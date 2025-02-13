Мінекономіки: Єврокомісія сформувала аудиторську раду програми Ukraine Facility

Європейська Комісія сформувала аудиторську раду програми фінансової підтримки нашої держави Ukraine Facility.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Єврокомісія призначила трьох досвідчених фахівців у сфері фінансового контролю та управління.
Цю раду ЄС створив торік у червні, вона діятиме до кінця червня 2028 року і буде забезпечувати прозорість та ефективність фінансової допомоги в межах Ukraine Facility. Програмою передбачено спрямування 50 млрд євро до українського бюджету на період 2024-2027 років.
До складу Ради увійшли колишній президент Національного банку Польщі, фахівець з макроекономіки та фінансового управління Марек Бєлка (голова), експерт з аудиту та контролю, що має багаторічний досвід у фінансових інституціях ЄС Гейс де Вріс і спеціаліст з фінансового менеджменту, який працював у міжнародних організаціях Гуннар Вельцгольц.
У Мінекономіки пояснили, що формат роботи ради передбачає регулярні візити в Україну та співпрацю на постійній основі з урядом і міжнародними партнерами задля посилення довіри до Ukraine Facility. Діяльність аудиторської ради супроводжуватиме секретаріат у Києві, до складу якого входять фахівці у сфері управління, контролю та аудиту.
Найближчим часом Рада розпочне оцінку системи фінансового контролю, висновки і рекомендації публікуватиме Єврокомісія.
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