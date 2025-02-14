CNN: Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкоземельних металів на зустрічі з американським мільярдером та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
Передає УНН із посиланням на CNN.
Зеленський справив враження стриманої фігури в нинішній позиції Заходу на тлі триваючої агресії рф.
Президент України сподівався зустрітися з президентом США Дональдом Трампом особисто, оскільки для України є важливим обговорення широкого кола питань на тлі формування адміністрацією Білого дому "нового бачення світу".
Поки що Зеленський мав зустріч з "серйозними людьми" з США, а саме обговорення з міністром фінансів США Скоттом Бессентом питань, серед яких була угода щодо рідкоземельних корисних копалин - але відповідну фінансову угоду президент України не підписав.
Плани щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Миротворчі зусилля Трампа та позиція путіна.
"Президент США припустив у п'ятницю, що вони (Трамп та Зеленський) можуть зустрітися найближчим часом, і його команда негайно почала намагатися запланувати це", - зазначає CNN у своєму матеріалі.
Автор матеріалу повертається до теми дзвінка Трампа очільнику кремля:
"Ми просто не знаємо деталей того, про що говорили Трамп і путін. Ми можемо бути впевнені, що глава Кремля чекав цього моменту протягом трьох років - з нетерпінням чекаючи часу, коли його гротескна толерантність до сотень щоденних російських смертей може перетворитися на тріщину в єдності Заходу. Зараз Трамп і путін, "схоже, задали тон", а Зеленський "отримав постскриптум", - пише CNN.
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