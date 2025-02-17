Зеленський: Україна все ще може здобути перемогу над росією військовим шляхом

Президент Володимир Зеленський заявив, що на його думку, Україна все ще може здобути перемогу над росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих втрат, і без допомоги партнерів буде важко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави каналу NBC News.
"Звичайно, так. Але це багато втрат. Ми розуміємо, наскільки великі. Я думаю, що це занадто багато. І я не впевнений, що з такою швидкістю. Якщо наші партнери не допоможуть, не підтримають, буде важко. Це буде довго. Довше, ніж може бути", - заявив президент.
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