Зеленський: Без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкоземельних металів не буде працювати

Президент України Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода з США щодо рідкоземельних металів не буде працювати.

«Якщо нам не дадуть гарантій безпеки від США, я вважаю, що економічний договір працювати не буде. Усе має бути чесно», - сказав Зеленский в інтерв'ю NBC News.

Президент України ясно дав зрозуміти, що будь-яка угода, що стосується українських мінералів, має супроводжуватися гарантіями безпеки з боку США.

«Ми подивилися, що Америка імпортує, які рідкоземельні метали, що Америка імпортує для своєї промисловості. І коли ми взяли титан - це один приклад, титан - ми говоримо, що у нас в Україні є титан, і це точна інформація. І його вистачить для промисловості на 40 років», - сказав він.

«Допоможіть нам це захистити, і ми разом заробимо на цьому», - сказав Зеленський.

Зі свого боку, в США назвали позицію України недальновидною, повідомляє Associated Press.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз у своїй заяві сказав, що «президент Зеленський недалекоглядно оцінює прекрасну можливість, яку адміністрація Трампа надала Україні».

Г'юз заявив, що угода щодо мінералів дасть змогу американським платникам податків «відшкодувати» гроші, надіслані Києву, і одночасно сприяти розвитку економіки України.

Г'юз додав, що Білий дім вважає, що «обов'язкові економічні зв'язки зі Сполученими Штатами стануть найкращою гарантією проти майбутньої агресії і невід'ємною частиною міцного миру». Він додав: «США визнають це, росіяни визнають це, і українці повинні це визнати», пише АР.