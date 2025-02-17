Єрмак: Україна окреслила "червоні лінії" власних інтересів на Мюнхенській конференції з безпеки

На Мюнхенській конференції з безпеки Україна окреслила "червоні лінії" власних інтересів на зустрічах з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.
Про це заявив голова Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.
"Була справді предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Розмова про угоду щодо рідкоземельних ресурсів буда наповнена конкретикою, але вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання", - написав він.
Він також додав, що інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Вони не плануються поки Україна не напрацює план.
"Ми говорили про гарантії безпеки. І Президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо. І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів", - заявив Єрмак.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023