Єрмак: Україна окреслила "червоні лінії" власних інтересів на Мюнхенській конференції з безпеки

На Мюнхенській конференції з безпеки Україна окреслила "червоні лінії" власних інтересів на зустрічах з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.

Про це заявив голова Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram-каналі.

"Була справді предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Розмова про угоду щодо рідкоземельних ресурсів буда наповнена конкретикою, але вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання", - написав він.

Він також додав, що інформація про всі зустрічі з росіянами - це фейк. Вони не плануються поки Україна не напрацює план.

"Ми говорили про гарантії безпеки. І Президент чітко дав зрозуміти, що будь-яка угода, якщо вона буде ухвалена без України, ми її не приймемо. І в гарантіях безпеки нам потрібні США. Ми ніколи не ухвалимо рішень, які будуть проти українських інтересів", - заявив Єрмак.