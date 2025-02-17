Держсекретар США: Наступні кілька днів та тижнів визначать, чи насправді путін зацікавлений у мирі в Україні

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступні кілька днів та тижнів визначать, чи насправді глава кремля владімір путін зацікавлений у мирі в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він говорив у інтерв’ю CBS News.

У Рубіо запитали, чи справді він вірить у те, що владімір путін готовий буде йти на переговори та на поступки для того, аби завершити війну.

"Президент Трамп мав розмову з владіміром путіним минулого тижня, і в ній владімір путін висловив свою зацікавленість у мирі, а президент висловив своє бажання бачити закінчення цього конфлікту таким чином, щоб воно було тривалим і захищало український суверенітет, і щоб це був тривалий мир… Це правильне рішення.

Очевидно, що за ним мають послідувати дії, тож наступні кілька тижнів і днів визначать, наскільки це серйозно чи ні. Зрештою, одним телефонним дзвінком мир не встановлюється", – сказав Держсекретар США.

Він додав, що це – перший крок у цьому процесі, але "попереду ще довгий шлях".

"Знову ж таки, одним дзвінком тут не обійтися, однією зустріччю тут не обійтися. Попереду ще багато роботи. Але я вважаю, що навіть найдовша подорож починається з першого кроку. Побачимо, що буде далі, сподіваюся, щось хороше", – додав Рубіо.