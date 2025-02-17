ЦПД: У Європі досі може домінувати бачення, що за рахунок України можна убезпечувати себе малою ціною

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко висловив здивування, що у Європі досі може домінувати бачення, що за рахунок України можна убезпечувати себе малою ціною.
Про це він написав на своєму каналі в телеграм.
"У Європі, як я розумію, консенсусу щодо цього немає. Невже досі там домінує бачення, що за рахунок України можна убезпечувати себе малою ціною? Сподіваюсь, що ні, бо це відверто вже за межами реальності. Треба давно було вступити в безпекову гру самим", - зазначив Коваленко.
Також, за словами очільника ЦПД, без наявності плану справедливого миру з росіянами в Україні ніхто не говорить. А його розробка триватиме.
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