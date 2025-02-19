Експертка: Газова ситуація в Україні продовжує загострюватися

Газова ситуація в Україні продовжує загострюватися, а дії "Нафтогазу" викликають усе більше запитань серед експертів і ринку.

Про це заявила журналістка, дослідниця енергетичної політики Світлана Долінчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mind.ua.

Авторка зазначає, що сигнал про можливі проблеми із запасами газу з’явився ще наприкінці грудня, коли "Укртрансгаз – Оператор ПСГ", дочірня компанія "Нафтогазу", несподівано вийшла на Українську енергетичну біржу для закупівлі імпортного газу.

Особливою умовою угод була його поставка з Європи, що підтверджує прагнення компанії обмежити відбір дефіцитного ресурсу з підземних сховищ.

11 лютого "Укртрансгаз" оголосив новий тендер на закупівлю газу, плануючи витратити на це до 4 млрд грн. Пропозиція компанії на біржі стартувала з майже 35 000 грн за 1000 куб. м, що суттєво дорожче за літню вартість газу.

У лютому до імпорту газу з Європи долучився і "Нафтогаз", незважаючи на заяви попереднього керівництва, що зима буде пройдена виключно за рахунок внутрішніх резервів.

"Теоретично Україна може гарантовано імпортувати 50 млн куб. м газу щодоби, але ми маємо розуміти, що це буде коштувати дуже дорого. Ціни в ЄС зараз на піку й досягли 600 євро за 1000 куб. м. Тоді як влітку минулого року «Нафтогаз» міг заздалегідь підготуватися до складної зими, імпортуючи газ по 300–350 євро, але чомусь цього не робив, хоча й мав для цього достатньо коштів на своїх рахунках", – зазначає Сергій Макогон, колишній очільник "Оператора ГТС України".

Експерт також звернув увагу на дії "Нафтогазу" восени, коли компанія продала близько 200 млн куб. м газу промисловим споживачам за ціною близько 15 000 грн за 1000 куб. м. Тепер вона змушена імпортувати газ за ціною не менше 27 000–28 000 грн.

За оцінками Макогона, ця операція могла завдати "Нафтогазу" збитків у розмірі 2,4 млрд грн.

Джерела серед трейдерів вважають, що такі дії були частиною стратегії витіснення конкурентів із ринку.

За даними джерел, замість накопичення стратегічних запасів "Нафтогаз" витрачав ресурс на розширення комерційного сегменту. Зокрема, у грудні компанія пропонувала газ по 15 800 грн за 1000 куб. м із підземних сховищ, що було на 1000 грн дешевше за ринкову біржову ціну. Водночас "Укртрансгаз" закуповував імпортний ресурс значно дорожче.

"Нафтогаз" вдається до стратегії агресивного демпінгу, яка йому допомагає залучити в лави клієнтів потужних індустріальних виробників", – вважає Володимир Шведкий, СЕО Energy Trade Group.