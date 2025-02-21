Радник президента США закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц закликав Київ «збавити тон» і підписати угоду про корисні копалини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника Трампа в ефірі Fox News.

За словами посадовця, українська сторона відкинула «справді історичну можливість мати США як співінвестора в українську економіку, її ресурси і справжнього партнера у майбутньому України у спосіб, який став би найкращою гарантією безпеки з тих, які вони хочуть».

«Враховуючи те, що Америка зробила для України, їм потрібно збавити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду», – сказав він.

Волц вважає, що розбіжності США з Україною не є непримиренними. «Президент також сказав, як сильно він любить український народ, і він був першим, хто дав їм зброю під час свого першого президентського терміну», – каже політик.

«Ми зробили багато для безпеки України, і те, що ми хочемо змінити природу нашої допомоги, не може когось ображати. Президент готовий підвести цю війну до кінця», – наголосив він.

Волц заперечив, що з союзниками США та Україною не відбувалося жодних консультацій.

«У дипломатії для цього є термін. Він називається «човникова дипломатія», тому що запрошення всіх за стіл переговорів одночасно не спрацьовувало в минулому. Тож ми залучили одну сторону, ми залучили іншу сторону, а потім ми будемо мати процес, що рухається вперед під керівництвом і лідерством президента Трампа», – сказав він.