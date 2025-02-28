ЦПД: росія планує надалі проводити дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії

росія дивиться на все, як на припинення вогню для паузи. Вона планує надалі проводити дестабілізацію України заради подальшої воєнної агресії. Однак це припинення не буде означати завершення протистояння. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко, передає УНН.
«Буде продовжуватися когнітивна війна, кібервійна, диверсійна діяльність росіян збережеться. Війна України та росії триває століттями - вона екзистенційна», - вважає Андрій Коваленко.
На його думку, завершення війни залежить від єдиної позиції Заходу щодо підтримки національних груп на території росії для утворення там незалежних республік в майбутньому, які самі визначать свій зовнішньополітичний курс.
«Захід вже витратив понад 30 років на віру і підтримку того, що не може бути реалістичним - демократичної росії не може бути там, де вкорінилися цінності спецслужб, які керують країною», - пише керівник ЦПД.
Він також зазначив, що окрім гарантій безпеки, посилення оборонного потенціалу Європи за рахунок американської зброї та українського ВПК потрібен реальний контроль над російським ВПК, умови скорочення армії для рф.
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