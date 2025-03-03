Стармер: Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом і його представлять США.
Про це пише The Guardian.
Так, Стармер заявив, що після обговорень із Зеленським та Макроном було досягнуто домовленості про те, що Велика Британія разом із Францією та "можливо, однією чи двома іншими країнами" працюватиме з Києвом, щоб зупинити війну.
Він сказав, що цей узгоджений мирний план буде представлений США.
"Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку. Ми повинні знайти спосіб, як нам усім працювати разом. Тому що, врешті-решт, у нас було три роки кривавого конфлікту. Тепер нам потрібно досягти тривалого миру", – сказав Стармер в інтерв'ю BBC.
Він додав: "Сполучене Королівство, разом з Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами".
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