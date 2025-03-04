Politico: У Європі шукають для України альтернативу Starlink

Європейська комісія з'ясовує, як вона може допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку після появи інформації про те, що Ілон Маск може позбавити Київ доступу до Starlink. Про це пише Politico.
Засоби супутникового звʼязку є критично важливим інструментом для України. В країні працює близько 42 000 терміналів Starlink, половина з яких фінансується Польщею.
Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що Київ вже "висловив зацікавленість" у використанні Govsatcom – об'єднаної мережі наявних національних урядових супутників ЄС – та IRIS² – нової системи звʼязку, яке має запрацювати лише у 2030-х роках.
"Комісія і далі контактуватиме з Україною щодо цього", – сказав Реньє.
Французький депутат Європарламенту від групи "Відродження" Крістоф Грюдлер цього тижня у листі до виконавчої влади ЄС закликав терміново "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink.
Грюдлер заявив, що прискорення розгортання Govsatcom цього року завдяки пропуску процесу сертифікації може стати тимчасовим рішенням, поки розробляється IRIS².
Реньє наголосив, що система пропонує Україні "попередні державні послуги", не уточнивши, що це буде на практиці або як скоро вона може бути введена в експлуатацію.
Іншими варіантами є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES, які вже є на геостаціонарній орбіті, або системи OneWeb.
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