Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Волц: Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів

87

Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів щодо природних ресурсів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак це станеться лише якщо Зеленський змінить свою позицію.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За його словами, Зеленський має вибачитися за інцидент, що стався на минулих переговорах у Білому домі.

"Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання", - сказав Волц.

Варто зауважити, що до цього Волц заявляв, що Україна може піти на територіальні поступки в рамках переговорів про мирне врегулювання конфлікту.

Зеленський, Трамп, Волц
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 4 марта 2025
Понедельник, 3 марта 2025
Воскресенье, 2 марта 2025
Суббота, 1 марта 2025
Пятница, 28 февраля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023