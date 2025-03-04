Волц: Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів

Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів щодо природних ресурсів з президентом України Володимиром Зеленським. Однак це станеться лише якщо Зеленський змінить свою позицію.

Про це заявив радник з нацбезпеки президента США Майк Волц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За його словами, Зеленський має вибачитися за інцидент, що стався на минулих переговорах у Білому домі.

"Ми повинні почути від Зеленського, що він шкодує про те, що сталося, готовий підписати угоду щодо мінералів і брати участь у мирних переговорах. Це не надто велике прохання", - сказав Волц.

Варто зауважити, що до цього Волц заявляв, що Україна може піти на територіальні поступки в рамках переговорів про мирне врегулювання конфлікту.